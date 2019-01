KLM schrapt 159 Europese vluchten vanwege storm

KLM schrapt 159 Europese vluchten vanwege de storm die naar verwachting vanaf morgen over het land raast.

Volgens de vliegmaatschappij kan er morgen door de storm maar één start- en landingsbaan in gebruik worden genomen. Om die reden heeft KLM besloten om 159 vluchten te annuleren.

Het vliegverkeer zal dinsdag te maken krijgen met regen, hagel en windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur. De KNMI heeft vanwege de zware windstoten code geel afgegeven.

Beslissing vliegmaatschappijen

Voor zover bekend is KLM de enige die vluchten heeft geannuleerd. Schiphol laat weten dat vliegmaatschappijen zelf de beslissing maken over of hun vluchten doorgaan of niet.