Kamer van 5 vierkante meter voor €878,- per maand

Net wanneer je denkt dat het niet gekker kan: Op de website kamernet.nl wordt een kamer van circa 5 vierkante meter aangeboden voor de 'schappelijke' prijs van €878,- euro per maand.

De kamer bevindt zich in een appartement gelegen aan de Roetersstraat dat wordt gedeeld met een vrouwelijke medebewoner. Naast de €878,- per maand, weliswaar inclusief gas/water/licht, is de huurder verplicht om een borg van €1700,- over te maken. Ook moeten álle meubels (een eenpersoonsbed + IKEA boekenkast) die de kamer rijk is, worden overgenomen voor nog eens €250,-.

'Veel daglicht'

Wat krijg je er voor terug? De verhuurder belooft een kamer met 'veel daglicht', gelegen in een ruim appartement dat onder meer beschikt over een vaatwasser, wasmachine en droger. Er zijn zelfs pannen en ander keukengerei aanwezig waar de huurder gebruik van mag maken. Let wel, in een kleine kast in de toch al niet zo ruime kamer, bevindt zich de boiler van het appartement.

Ben je de gelukkige nieuwe huurder van de kamer? Dan graag bij intrek het totaalbedrag van €2828,- overmaken.