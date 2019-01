Eigenaar ADM: 'Oud-bewoners mogen tot het einde van de week spullen ophalen'

Het ADM-terrein is ontruimd en officieel overgedragen aan de eigenaar van het terrein. De oud-bewoners die vandaag zonder hun bezittingen zijn vertrokken, mogen nog tot het einde van de week terugkomen om hun spullen op te halen.

Dat zegt de woordvoerder van Port ADM tegen AT5. Mensen die hier gebruik van willen maken, kunnen zich melden bij de beveiliging van het terrein of bij de politie. Onder bewaking mogen ze dan hun bezittingen ophalen.

Daar zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Zo moet het bij daglicht gebeuren en moet de oud-bewoner in kwestie kunnen aantonen dat hij of zij ook echt de eigenaar is van het eigendom. De woordvoerder vertelt dat er onder meer nog een oude Volvo op het terrein staat en enkele vrachtwagens.

Harde deadline

De woordvoerder noemt het 'ongelofelijk naïef' van de oud-bewoners dat ze hun spullen hebben laten staan, omdat ze in de afgelopen week zes keer gewaarschuwd zijn door handhavers van de gemeente.

Het einde van de week is een harde deadline. 'We willen nu echt gaan doen waar het terrein voor bedoeld is. Koole Maritiem staat te popelen om het terrein op te gaan.'