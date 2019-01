Protestantse Kerk Amsterdam: 'Alle kerken zouden regenboogvlag moeten hijsen'

Protestantse Kerk Amsterdam, waarin negentien kerken zijn verenigd, roept alle andere kerken in de stad op om eveneens de regenboogvlag te hijsen. Vanmiddag werden de eerste vlaggen gehesen naar aanleiding van de omstreden Nashville-verklaring.

'Het is goed om te realiseren dat deze verklaring is opgesteld door een beperkt en specifieke groep protestanten', benadrukt dominee Rosaliene Israël terwijl de vlag aan de gevel van de Oranjekerk in De Pijp wordt gehangen.

Israël roept alle andere kerken in de stad op om hetzelfde statement uit te dragen. 'Iedereen is welkom bij de Protestantse Kerk in Amsterdam. Ongeacht op wie je verliefd wordt, van wie je houdt of je seksualiteit. Ik geloof dat we allemaal als schepselen iets van god in ons dragen en dat god bedoeld is voor alle mensen.'

Nashville-verklaring

De Nashville-verklaring, waarin wordt gesteld dat mensen zich niet mogen identificeren als homo of transgender, werd de laatste dagen ondertekend door predikanten, politici en hoogleraren. Minister Van Engelshoven van Emancipatie vindt de verklaring 'stappen terug in de tijd'.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt inmiddels of de verklaring strafbaar is.

