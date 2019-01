Oud-bewoners ADM-terrein komen aan bij Slibvelden: 'We gaan er wat van maken'

Na een ontruiming die vandaag zo'n vijfeneenhalf uur duurde, druppelen de inmiddels oud-bewoners van het ADM-terrein binnen op hun nieuwe stek. Volgens één van de leden zit de emotie hoog en is de vermoeidheid in de groep groot.

De nieuwe vrijplaats ligt op de Slibvelden in Noord. Verschillende busjes en auto's met aanhangwagens rijden het gebied in. Vandaag kon niemand het ADM-terrein op: 'Ik wilde nog wel naar binnen om nog een paar spullen op te halen maar ik kon er niet meer in,' vertelt een bewoner.

Lees ook: Eigenaar ADM: 'Oud-bewoners mogen tot het einde van de week spullen ophalen'

Bloemen gooien

Volgens de bewoner, die anoniem wil blijven, verliep de ontruiming rustig: 'We hadden sowieso afgesproken dat we geen geweld zouden gebruiken. Dus ook geen bloemen gooien. Daar heeft iedereen zich aan gehouden voor zover ik weet.'

Lees ook: ADM'ers niet gelukkig met aangeboden plek: 'Overal ligt modder'

Ondanks de situatie die zich vandaag afspeelde is deze bewoner niet enkel negatief: 'We zijn hier. We gaan er wel weer wat van maken. Het is wel goed, maar de omstandigheden zijn niet echt optimaal.'

Lees ook: ADM: 50 mensen ontruimd, 15 vastgeketend, 11 arrestaties