Bewoners blij met Damsko Strijder op Mercatorplein: 'Ik ben zo trots op hem!'

Geen bewoner te vinden die niet blij is met het winnende ontwerp van Eberhard Van der Laan dat op het Mercatorplein komt. De buurt vindt het een prachtig eerbetoon aan hun geliefde oud-burgemeester. Met maar liefst 4114 stemmen liet Damsko Strijder van kunstenaarscollectief Kamp Seedorf de andere inzendingen ver achter zich.

Ook Jeroen van Berkel van stadsdeel West houdt trots het portret bij de zuil van de parkeergarage op het Mercatorplein; 'Zo gaat het eruitzien op het Mercatorplein'. Op het winnende ontwerp is ook de uitspraak 'Zorg goed voor de stad en voor elkaar' te lezen.

'Hij had oog voor de gewone Amsterdammer'

Bewoners rond het plein zijn enthousiast over het winnende portret. 'Daar ben ik heel blij mee', zegt een oudere bewoonster. 'Ik ben zo trots op hem, want hij had oog voor de gewone Amsterdammer.' Ook de plek vinden veel bewoners goed gekozen omdat die hoog op de zuil is en dus goed in het zicht.

'Ik kom hier van de Hoofdweg af en dan zie je hem staan!', zegt een andere bewoonster enthousiast. Ook onder jongeren is het portret van de Danskostrijder populair. 'Top toch! Eberhard toch! En Ajax!' zegt een jongen lachend. Een meisje vindt de boodschap 'Zorg goed voor de stad en voor elkaar' vooral erg mooi. 'En dat iedereen dat dan goed ziet dat vind ik heel mooi.

Per ongeluk weggehaald

De graffiti Damsko Strijder werd in 2017 op de muur van metrostation Wibautstraat gespoten, toen van der Laan ziek werd. Maar de reinigingdienst haalde hem per ongeluk weg. De afbeelding werd direct na het overlijden van Van der Laan op een groot doek geprint en opgehangen aan de Johan Cruijff Arena als eerbetoon.

Het idee voor een tweedimensioneel standbeeld kwam van bewoonster Liesbeth de Looper. Ze vindt veel ontwerpen geschikt, maar de uitslag was duidelijk: Kamp Seedorf laat met 4114 stemmen de andere 59 inzendingen ver achter zich. Plaats twee en drie kregen respectievelijk 'maar' 1448 en 800 stemmen.

De Looper: 'Mij ging het voornamelijk om de tekst. Het lijkt heel voor de hand liggend dat we een beetje goed voor elkaar zorgen, maar ik denk dat we dat ook vaak vergeten dus ik vind het heel fijn dat er een straks een soort reminder in de stad hangt.'

Zo snel mogelijk

Het stadsdeel gaat in overleg met kunstenaarscollectief Kamp Seedorf kijken wat de beste manier is om het ontwerp op de zuil te krijgen. Misschien wordt het weer een graffiti, maar het kan ook zijn dat het geprint zal worden op een plaat en dat die aan de zuil wordt bevestigd.

'Het kunstwerk moet er zo snel mogelijk komen', vindt stadsdeelbestuurder Jeroen van Berkel. 'Maar dat hangt ook af van wat Kamp Seedorf en wij de beste manier vinden om het uit te voeren. Het kan twee weken duren of twee maanden, maar in ieder geval zo snel mogelijk'.

De Damsko Strijder komt er voor minimaal vijf jaar.