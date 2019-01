Basketbalclub BVA in kwartfinale: 'We schrijven een beetje geschiedenis'

Het gaat goed bij de amateurclub Basketball Vereniging Amsterdam (BVA). De heren 1 van BVA spelen niet mee in de eredivisie, maar staan vanavond boven alle verwachtingen in de kwartfinale van de bekercompetitie.

BVA is daarmee het enige amateurteam van de laatste acht clubs dat nog in de race is voor de beker van de Nederlandse Basketbal Bond. Apollo Amsterdam, die wel in de eredivisie meespeelt, speelt ook nog mee voor de beker.

'Behoorlijk conditieverschil'

Volgens speler en huidig coach Esat Figengül is het uniek dat het team in de kwartfinale staat: 'Voor BVA is het nog nooit gebeurd als amateurclub. Wij trainen twee keer in de week, zij twee keer per dag. Dat is een behoorlijk conditieverschil.'

BVA speelt straks tegen Dutch Windmills, de nummer vijf in de eredivisie. Ook bij verlies blijft Esat trots op de prestatie van zijn ploeg: 'Ik heb het gevoel dat we een beetje geschiedenis schrijven. Omdat het zo leeft binnen de club. Ik merk dat iedereen echt enthousiast is, mensen zijn trots op ons. Iedereen heeft er super veel zin in, dat merk je wel echt.'

Stunt in de tweede helft

Vanavond speelt BVA thuis in de Hogendorphal. Daarna moeten ze ook uit nog tegen Dutch Windmills voor een plek in de halve finale. 'Je moet altijd realistisch blijven. Maar ik zie wel kansen. Als zij een mindere dag hebben dan kunnen we sowieso de eerste helft aanhaken. En dan met hulp van het publiek de tweede helft wat stunten. Als zij in de het begin echt goed spelen dan wordt het wel een lastig verhaal,' vertelt Esat.

UPDATE: bij dit beetje geschiedenis zal het voorlopig moeten blijven. De basketballers van BVA verloren dik van hun tegenstander met 45 tegen 88 punten.