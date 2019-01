Piepjong Amsterdammertje debuteert bij het grote Liverpool

Hij is pas zestien jaar oud, maar schreef vanavond geschiedenis door als jongste debutant ooit voor Liverpool in de FA-cup te verschijnen.

De Amsterdamse Ki-Jana Hoever debuteerde in de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Al na vier minuten speeltijd viel de 16-jarige verdediger in voor de geblesseerde Dejan Lovren.

Tot afgelopen zomer mocht Hoever zich nog Ajacied noemen. De jonge verdediger was door Liverpool uitgenodigd om mee te trainen, nadat Engelse scouts hem hadden gespot bij Ajax. De tiener maakte toen al indruk, want de Britse club wilde de Amsterdammer graag vastleggen.

Met zestien jaar en 354 dagen is Hoever dus de jongste Liverpool-debutant in de FA-cup. Helemaal de jongste Liverpool-speler is hij niet, die eer gaat naar Jerome Sinclair. Hij was bij zijn debuut 348 dagen jonger dan Ki-Jana Hoever nu.