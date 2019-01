Seks met Mister Grey en bh's versieren op de Huishoudbeurs

Innovatieve stofdoeken en slimme emmers: de Huishoudbeurs begon ooit als hét evenement voor de ijverige huisvrouw, maar dat is het al lang niet meer. Op het zogenaamde 'Plein der Lusten' komen bezoekers op alternatieve wijze aan hun trekken.

Zo is er dit jaar de mogelijkheid om met een speciale bril een erotische ervaring te hebben in virtual reality (VR). Niemand minder dan Mister Grey uit de welbekende boekenserie is daarin de liefdespartner. Ook wordt er op het plein een workshop bh's pimpen gegeven en kan er met een sexpert gepraat worden over, jawel, seks.

Natuurlijk zijn er ook meer serieuze (...) zaken te beleven. Zo worden er workshops stoelyoga en mindfulness gegeven en is er een lezing over de financiële onafhankelijkheid van vrouwen na bijvoorbeeld een scheiding.

De beurs wordt van 16 tot en met 24 februari gehouden in de RAI.