Uiterlijk vrijdag meer duidelijk over wraking rechter ADM-zaak

De bewoners van het ADM-terrein krijgen uiterlijk vrijdag duidelijkheid over hoe hun rechtszaak tegen de gemeente en de staat verder gaat. Hun advocaat, Emil Tamas, wraakte de rechter omdat hij de onpartijdigheid in twijfel trekt.

De ADM'ers spanden gister een kort geding aan omdat zij vinden dat de gemeente het verzoek van de VN niet naast zich neer had mogen leggen. Ze willen dat de ontruiming wordt teruggedraaid en vinden dat de staat moet opdraaien voor hun verwijderde en vernielde spullen.

Daarnaast zijn volgens advocaat Tamas de bewoners op het terrein mishandeld door de politie. Hij liet in de rechtbank weten dat er nog steeds ADM'ers op het terrein aanwezig zijn: 'Ik heb een telefoonnummer, we kunnen een live stream opzetten.' Hij vorderde de ontruiming per direct te staken.

Wrakingsverzoek

De zaak werd rond 12.00 geschorst omdat de rechter volgens de Tamas vooringenomen en daarmee partijdig is. Dit omdat de rechter gister oordeelde dat de ontruiming door mocht gaan en daarmee volgens de advocaat zelf ook tegen de VN-verdragen in ging.

Lees ook: Zo verliep de dag van de ontruiming van het ADM-terrein

De rechter ontving de conceptdagvaardig gisteren vrijwel gelijktijdig met de ontruiming. Volgens de rechter werd die ontruiming toen niet stilgelegd omdat de ADM'ers niet in levensgevaar verkeerden. Er is besloten om de hoofdvraag van de zaak vandaag te beantwoorden: kon er wel of niet ontruimd kon worden na het verzoek van de VN?

De wrakingskamer, die moet bepalen of de rechter vooringenomen is, komt uiterlijk vrijdag met een uitspraak over het wrakingsverzoek van de advocaat van de ADM'ers. Als zij gelijk krijgen, moet er een nieuwe rechter op de zaak komen.

Bekijk hier hoe Hay Schoolmeesters, lid van de groep ADM'ers, de situatie uitlegt: