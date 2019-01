Domino Day bij CS: Scooters beschadigd door storm

De storm van vandaag zorgt naast moeizame fietstochten ook voor schade aan scooters en brommers. Vooral aan de westkant van het Centraal Station was het raak. De scooters die zij aan zij in het vak horen te staan lijken als dominostenen te zijn gevallen.

Er is blijkbaar geen houden aan, hoewel een scootereigenaar met haast wel een theorie heeft om zijn tweewieler overeind te houden: 'Ik heb hem iets verder gezet. Ik wilde hem eigenlijk in het midden zetten, maar in het midden is alles omgevallen. Ik hoop dat ik buiten het domino-effect blijf.'

De vakken aan zowel de oost- als westzijde van het station zijn de enige plekken waar gemotoriseerde voertuigen en bakfietsen mogen staan. 'Het moet wel. Ik heb geen keus,' vertelt de eigenaar van de scooter. 'Ik hoop dat die van mij sterk genoeg is.'