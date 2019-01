VU geschokt over Nashville-Nazi-uitspraken docent en kondigt maatregelen aan

De Vrije Universiteit (VU) is geschokt over de uitspraken van docent Piet de Vries, waarin hij tijdens een interview over de Nashville-verklaring de genderideologie vergelijkt met nazi-filosofie.

De Vries is een van de initiatiefnemers van het verspreiden van de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring. In het interview met het AD zei de docent het volgende: 'Er wordt te weinig onderwijs gegeven over wat de Bijbel zegt over het huwelijk en seksualiteit. We moeten ons geluid laten horen. Toen de nazi-ideologie zich opdrong, zwegen de kerken. Nu dringt de genderideologie zich op en zwijgen de kerken weer te vaak.'

Het bestuur van de faculteit Religie en Theologie laat in een persbericht weten 'geschokt' te zijn over de uitspraak en vindt deze onaanvaardbaar. De onderwijsinstelling kondigt een gesprek aan met 'passende maatregelen', omdat er 'duidelijk een grens is overschreden'.



Onjuist en onacceptabel

De Vries heeft inmiddels excuses gemaakt aan het faculteitsbestuur over zijn uitspraken. Hij zegt in zijn spijtbetuiging dat het maken van de vergelijking met de nazi-ideologie onjuist en onacceptabel was.



Aanstaande donderdag gaat de faculteit met De Vries in gesprek. Een woordvoerder van de universiteit vertelt dat het een lastige kwestie is. 'Wat er nu speelt rondom de VU, raakt ons natuurlijk. Als universiteit zijn wij voor gelijkheid, voor erkenning en voor interesse in elkaar. Je hoeft het niet eens te zijn met elkaar, maar je moet wel respect hebben voor elkaar. Er wordt nu over de initiatiefnemers geroepen: 'Ontsla die mensen!', maar zo makkelijk is het natuurlijk niet. Dat het een pittig gesprek gaat worden, dat is zeker.'