Ondanks beperking blijkt lang parkeren Buitenveldert een eitje

Het zou nog steeds te gemakkelijk zijn om lange tijd te parkeren in een deel van Buitenveldert.

Sinds 2015 mag er niet langer dan drie uur achter elkaar worden geparkeerd op de Amstelveenseweg, tussen de De Boelelaan en de Van Nijenrodeweg. De VVD stelt echter van bewoners te hebben gehoord dat de parkeerautomaten daar geen rekening mee houden.

'Aan de automaat kan de beperking met gemak worden omzeild door de meter na drie uur opnieuw bij te vullen', zegt VVD-raadslid Eric van der Burg. 'De software die nodig is om een parkeerduurbeperking mogelijk te maken lijkt wel al beschikbaar, want in andere gebieden met een parkeerduurbeperking (bijvoorbeeld de Scheldestraat) kunnen automobilisten na drie uur niet langer parkeren.'

Van der Burg wil van het stadsbestuur weten waarom de parkeerautomaten geen update hebben gekregen. Ook vraagt hij zich af of bewoners en raadsleden wel over de uitgebleven update zijn geïnformeerd.