Hakim Ziyech heeft flink last van vliegangst

Ajacied Hakim Ziyech blijkt behoorlijk last te hebben van vliegangst. De middenvelder geeft toe het meest last te hebben van turbulentie tijdens een vlucht.

Dat kwam naar voren in een Facetime gesprek dat Ziyech voerde met Soufiane Touzani voor zijn kanaal Touzani TV. 'Als er turbulentie komt word ik een ander persoon,' zei de geboren Drontenaar. 'Als ik dat voel wordt het hele vliegtuig wakker. Maar als de vlucht rustig is, is er niets aan de hand.'

'Geboren ready'

Ziyech is momenteel met Ajax op trainingskamp in de Verenigde Staten. Volgens Ziyech is Ajax meer dan klaar voor de aankomende wedstrijden tegen Feyenoord en Real Madrid: 'Geboren ready. We zijn voor alles klaar. We gaan het zien.'

Bekijk hier het gesprek tussen Soufiane Touzani en Hakim Ziyech: