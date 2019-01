VVD wil debat over expat-uitspraken wethouders

Is het stadsbestuur nu vóór of tegen de komst van expats? De VVD wil daar via een debat meer duidelijkheid over, nadat wethouders Udo Kock en Laurens Ivens zich verschillend over de kwestie hebben uitgelaten.

Zo twitterde SP-wethouder Ivens (Bouwen en Wonen) vorige week, in reactie op een artikel over de opmars van expats, dat Amsterdamse gezinnen 'worden verdrongen door de komst van rijkere mensen'. D66-wethouder Kok (Economische Zaken) schreef een dag later in reactie op hetzelfde artikel: 'Goed nieuws: ambitieuze internationale kenniswerkers kiezen in groten getale voor Amsterdam.'

Verbaasd

VVD-raadslid Naoum Néhmé is verbaasd over de twee tweets. 'Dit wekt de indruk dat de wethouder Bouwen en Wonen kritisch is op de komst van expats terwijl de wethouder Economische Zaken de komst van deze groep toejuicht.'

Ze vindt dat geen goede zaak. 'Het openlijk uiten van niet-gelijkluidende standpunten door verschillende collegeleden kan leiden tot verwarring bij raadsleden, bedrijven en bewoners. Ook roept het vragen op, bijvoorbeeld of voorstellen, vragen of aanvragen dezelfde reactie zouden krijgen of hebben gekregen als deze door een andere wethouder waren behandeld.'

Confrontatie

Op Twitter kwam het al tot een confrontatie tussen D66-stadsdeelbestuurder Sebastiaan Capel (D66) en SP-fractievoorzitter Erik Flentge. Capel vond de uitspraken van Flentge over expats 'xenofobisch en populistisch'. De SP'er antwoordde daarop dat Capel boog 'voor het grote geld'.

Het debat over het standpunt van het stadsbestuur vindt, als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat, tijdens de gemeenteraadsvergadering op 23 of 24 januari plaats.

Amsterdamse gezinnen worden verdrongen door de komst van rijkere mensen en het tekort aan betaalbare woningen. Maatregelen hard nodig:

- meer betaalbare woningen bouwen

- maximale huurprijs invoeren

- voorrang Amsterdammers bij nieuwbouw https://t.co/fyfBiUvm1w — Laurens Ivens (@LaurensIvens) January 2, 2019