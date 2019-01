Taxichauffeur gewond na eenzijdig ongeval in Van Baerlestraat

Een taxichauffeur is vanavond gewond geraakt na een botsing tegen een lantaarnpaal in de Van Baerlestraat.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 19.30 uur ter hoogte van het Concertgebouw.

Op beelden is te zien dat de taxi behoorlijk wat blikschade heeft opgelopen. Het is niet bekend waarom de taxichauffeur de macht over het stuur verloor.