Legendarische volkszanger Johnny Jordaan dertig jaar geleden overleden

Vandaag is het dertig jaar geleden dat de legendarische Jordanese volkszanger Johnny Jordaan overleed.

Johnny Jordaan oftewel Johannes Hendricus van Musscher, overleed op 8 januari 1989 op 64-jarige leeftijd. De zanger is bekend geworden door meezingers als Bij Ons in de Jordaan, Geef Mij Maar Amsterdam en Een Pikketanussie die nog regelmatig worden meegelald in Amsterdamse cafés.



De Amsterdamse zanger Dries Roelvink sprak vandaag op Radio 1 zijn lof uit over Johnny: 'Het is vandaag precies dertig jaar geleden dat hij overleed. Een van de grootste entertainers die Amsterdam ooit heeft voortgebracht: Johnny Jordaan.'

Ware geaardheid

Verder ging Dries in het radioprogramma in op de ware geaardheid van de Jordanese zanger: 'Johnny was een geweldige zanger die heel laat pas uit de kast kwam. Hij was getrouwd en had ook al een dochter toen zo langzamerhand naar buiten kwam dat hij toch meer op mannen viel.'



'Zijn platenlabel raadde hem toen in de jaren zestig sterk af om daar voor uit te komen, want dan zouden de fans toch wel erg teleurgesteld kunnen zijn. Het was Wim Sonneveld die Johnny Jordaan juist stimuleerde om zijn ware geaardheid te tonen en wat bleek? Hij werd er alleen maar populairder door', vertelt Dries.