Jongen (17) bruut beroofd en vastgebonden in woning Nieuw-West

De politie geeft beelden vrij van de twee mannen die een woning in Nieuw-West op gewelddadige wijze hebben overvallen, begin maart. De op dat moment aanwezige jongen in het appartement, werd bedreigd en vastbonden. Er is voor 200 duizend euro buitgemaakt.

De beelden van de overvallers worden getoond in Opsporing Verzocht. Er is een reconstructie gemaakt van de beroving binnenshuis. Op de beelden is te zien dat de ouders op zaterdagmiddag 3 maart het huis verlaten met hun jongste dochter. De tiener blijft thuis en gaat huiswerk maken.



PostNL jas

De twee overvallers arriveren in een witte Mercedes Vito. De bus wordt buiten het zicht van de camera's geparkeerd. Ze lopen naar het appartenmentencomplex. Vooraan loopt de man met een PostNL jas en daarachter een man met een petje op. De overvallers proberen overduidelijk hun gezicht buiten beeld te houden door naar de grond te kijken. Ze gaan allebei bij de zijkant van het Westcord Hotel omhoog.

Pakketje

Er wordt aangebeld door de twee mannen en de jongen opent de deur via de intercom. Nietsvermoedend doet hij open met de gedachte dat er wel vaker postbezorgers aanbellen om een pakketje te brengen. De twee mannen lopen naar boven en bellen aan bij het appartement en de jongen doet open.

Vuurwapen

De nep-postbezorger grijpt de jongen direct bij zijn keel en duwt hem hardhandig de gang in, de tweede man met de pet op bedreigt hem met een vuurwapen. De mannen vragen waar de spullen zijn en laten de tiener los, hij loopt naar een slaapkamer, daar ligt de horlogeverzameling van zijn ouders.



De mannen nemen daar voor twee ton mee aan sieraden en horloges. Er worden onder andere horloges van het met Rolex, Audemars Piguet en Cartier gestolen. De politie houdt er rekening mee in het onderzoek dat de sieraden ergens te koop aangeboden worden.

Vastgebonden

Als de mannen alle sieraden verzameld hebben, lopen ze met de jongen naar de woonkamer en binden hem daar vast met tie-wraps en tape aan een keukenkastje. De daders doen de sieraden in boodschappentassen en verlaten rennend de woning. Ze lopen vervolgens zo onopvallend mogelijk het appartementencomplex uit.



Marijke Stor, de woordvoerder van de politie laat in het programma weten dat de jongen ontzettend geschrokken is. 'Ze hebben hem vastgebonden achtergelaten, toen ze vertrokken waren heeft hij zich los kunnen maken en heeft hij zijn vader overstuur gebeld, die heeft ons vervolgens ingeschakeld.'



Meerdere pogingen

Uit het onderzoek blijkt dat een half uur voor deze overval de daders hebben geprobeerd in Amsterdam-Osdorp de Aker een overval te plegen. Hier hebben ze dezelfde truc uitgehaald, maar is die overval is mislukt.

Mercedes Vito

De bus waarin de overvallers reden, is drie weken later op 29 maart gebruikt door andere overvallers. Een vrouw wordt in haar woning in Pijnacker mishandeld en beroofd, deze overvallers zijn inmiddels opgepakt. 'We denken dat de bus met het kenteken V-222-HK in de periode rond de overval ook door anderen is gebruikt dan de kentekenhouder zelf', laat de woordvoerder weten.



De Mercedes Vito rijdt inmiddels weer rond en staat op naam van iemand anders, het is niet nodig om de politie te alarmeren, want het gaat om de oude gebruikers.



Signalement

De eerste verdachte is de man met de PostNL jas. hij wordt begin 20 geschat en droeg een opvallende bril met zwart montuur. Het is niet bekend hoe hij aan de jas gekomen is. Daarnaast droeg hij die zaterdagmiddag een blauwe trainingsbroek van het merk adidas en zwarte stoffen handschoenen.



De tweede verdachte die het pistool op de jongen richtte, is vermoedelijk van Noord-Afrikaanse afkomst. Hij lijkt jonger dan verdachte één en is ook iets kleiner. Hij droeg een zwart petje, een zwarte jas met een logo op de mouw.



Morgen ook aandacht voor deze zaak in ons opsporingsprogramma Bureau 020.