Schuldeisers willen tientallen miljoenen van failliet MC Slotervaart

Honderden crediteuren hebben voor tientallen miljoenen vorderingen ingediend in het faillissement van MC Slotervaart. Dat maakten de curatoren vanmiddag bekend. Iedereen terugbetalen wordt lastig, want er is nog maar 3 miljoen euro in kas bij het ziekenhuis.

12,3 miljoen euro wordt geëist door leveranciers, 26,6 miljoen door overige crediteuren. Nog altijd krijgen de curatoren nieuwe vorderingen binnen. Het totale bedrag dat het MC Slotervaart hier en daar verschuldigd is kan nog oplopen. Overigens kan het ook nog lager uitvallen, als blijkt dat sommige claims dubbel geteld zijn. Ook wil de fiscus nog ruim 5 miljoen euro zien van het failliete ziekenhuis.

De curatoren zijn al maanden in de weer met de afhandeling van het faillissement. Ze noemen het 'een complexe en unieke situatie voor alle betrokken partijen'. 'Over de voorlopige vooruitzichten voor crediteuren op enige uitkering en de termijn van de afwikkeling kunnen de curatoren geen enkele uitspraken doen', aldus de curatoren in het eerste openbaar faillissementsverslag dat vandaag werd gepresenteerd.

Tienduizenden patiënten

Meer dan duizend werknemers raakten hun baan kwijt door het faillissement. Tienduizenden patiënten raakten gedupeerd. Momenteel zijn de curatoren druk in de weer met de overdracht van patiënten naar andere zorginstellingen. Ook zoeken ze een oplossing om patiëntendossiers duurzaam te kunnen bewaren. Die moeten namelijk vijftien jaar inzichtelijk blijven en dat is een kostbare operatie. De curatoren vinden dat het geld hiervoor niet uit de boedel kan komen.

Opvallend is dat de curatoren bezwaar hebben gemaakt tegen het recht op eerste koop van de gemeente. In principe mag de gemeente als eerste partij het gebouw van het MC Slotervaart kopen. Maar de curatoren vrezen zo niet de hoofdprijs te kunnen ontvangen voor het pand. Er hebben zich al tientallen partijen gemeld voor de stenen van het MC Slotervaart.

Roos Blom, lid van de inmiddels opgeheven ondernemingsraad van het ziekenhuis, heeft kanttekeningen bij het verslag. Volgens haar staan er onjuistheden in. Zo staat er dat de noodzakelijke medicatie doorging op de poli in de eerste weken na het faillissement. 'Dit is niet waar, veel ging niet door.'