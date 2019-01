Jochem Myjer geeft 51 shows in Carré: 'Uitzonderlijk hoog aantal'

Cabaretier Jochem Myjer gaat maar liefst 51 keer zijn show 'Adem in, adem uit' vertolken in Carré. Een woordvoerder van de schouwburg beaamt dat dit een 'uitzonderlijk hoog aantal' is.

'Alleen artiesten als Toon Hermans en Herman van Veen stonden zo vaak bij ons op het podium', zegt de woordvoerder.

De kaarten voor de eerste 36 shows waren binnen drie uur uitverkocht. Vandaag maakte het theater daarom bekend nog vijftien extra shows in te plannen.

Daardoor staat Myjer eind dit jaar opnieuw op de planken. De eerste shows zijn binnenkort al te zien: van 15 januari tot en met 23 mei. In totaal neemt de cabaretier het publiek 51 keer mee in een 'avondvullende meditatieoefening'.