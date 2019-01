'Terreurverdachten hadden nachtclub en openluchtfestival in vizier'

Vier terreurverdachten die eind september werden opgepakt zouden hebben gesproken over Amsterdamse doelwitten. Ze wilden onder meer toeslaan in een nachtclub, op een openluchtfestival en er werd gesproken over een autobom.

De verdachten spraken hierover in een vakantiehuisje in Weert. RTL Nieuws heeft screenshots in bezit van beelden die door de politie zijn gemaakt. De beelden zijn gemaakt door verbogen cameraatjes, opgehangen in het vakantiehuisje. Op de screenshots is te zien hoe de terreurverdachten twee undercoveragenten ontmoeten in het Limburgse vakantiehuisje. De agenten doen zich voor als wapenleveranciers en hebben ook kalasjnikovs en bomvesten bij zich.

Met kalasjnikovs door huisje sluipen

Vier verdachten doen op de beelden alsof ze met de wapens in actie komen. Zo trekken ze de bomvesten aan en sluipen ze met de kalasjnikovs door het huisje. De ontmoeting tussen de verdachten en de wapenleveranciers duurt in totaal twee uur.

Nachtclub en autobom

De undercoveragenten horen de verdachten ook spreken over eventuele doelen in Amsterdam. Zo hebben ze het over een openluchtfestival, een nachtclub en over een autobom. Volgens RTL Nieuws zou een politie-infiltrant hebben gezegd dat ze de homogemeenschap op het oog hebben. Het plan was om meerdere aanslagen tegelijk in verschillende Nederlandse steden uit te voeren.

In november meldde RTL Nieuws al dat de opgepakte terroristen de Pride als doelwit hadden. Dat zou een hoofdverdachte tegen een politie-infiltrant hebben gezegd. Het plan werd afgelopen zomer niet uitgevoerd, omdat de verdachten niet over de benodigde wapens beschikten.

'Mijn hele leven van gedroomd'

Uit de beelden van de undercoveractie in Weert blijkt dat de verdachten erg blij zijn met de levering van de wapens. Op een screenshot is te zien hoe een verdachten een kalasjnikov kust en hem liefkozend tegen zijn wang houdt. Later trekt hij een bomvest aan en spreidt hij zijn armen. 'Mijn hele leven heb ik hiervan gedroomd, Allahu Akbar', zou hij hebben gezegd.

De geleverde wapens zijn door de politie wel onklaar gemaakt. Er kon niet mee worden geschoten. Zes terreurverdachten verschijnen morgen voor de rechter in een pro-formazitting. Dan wordt er beslist of ze langer vast blijven zitten.