OM: Heineken-ontvoerder Meijer en zoon wilden geldwagen overvallen

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat Heineken-ontvoerder Frans Meijer en zijn zoon Rudi (26) een geldwagen wilden overvallen. Dat bleek vandaag tijdens een pro-formazitting. De rechtbank besloot dat beide verdachten langer vast blijft zitten. In oktober werd Frans Meijer neergeschoten door een motoragent toen er een wapen bij hem werd gezien.

De twee werden eerder al gespot door buurtbewoners, omdat ze beiden een opvallende plaksnor droegen op straat midden op de dag. In de buurt stond ook een derde verdachte op de uitkijk: Laurens Boellaard, de zoon van Heineken-ontvoerder Jan Boellaard. Hij zit niet vast, maar wordt wel vervolgd. Naast het voorbereiden van een gewapende overval wordt Meijer ook verdacht van het bedreigen van een agent, schrijft NU.nl.

Tijdens de zitting bleek dat de drie verdachten ook kogelwerende vesten droegen. Ze hadden ook een steekkar met geprepareerde dozen bij zich, om de buit in te vervoeren. Ook droegen ze een jammer bij zich, waarmee mobiele communicatie kan worden verstoord. Het schietincident met de motoragent en de aanhouding die daarop volgde gebeurde op 2 oktober van afgelopen jaar in de Staatsliedenbuurt.

Frans Meijer ontvoerde in 1983 samen met Willem Holleeder en Cor van Hout Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer. Ze hielden het duo 21 dagen vast.

Meijer werd gearresteerd en in 1985 veroordeeld tot twaalf jaar cel. Hij ontsnapte echter uit het Pieter Baan Centrum en vluchtte naar Paraguay. Daar werd hij in 1994 weer gevonden door Peter R. de Vries. In 2002 heeft Meijer drie jaar vastgezeten in Nederland.