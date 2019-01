LHBT-predikant: 'Nashville-verklaring gevaarlijke manier om gesprek aan te gaan'

Bij het Homomonument vindt vanavond de Viering van de Liefde plaats, bedoeld tegen de uitsluiting van de omstreden Nashville-verklaring. AT5 sprak van te voren met de homoseksuele predikant Wielie Elhorst, die het evenement presenteert. Als 'roze predikant' komt Elhorst al jaren op voor de rechten van de LHBT-gemeenschap.

'Wat me wel raakt is dat mensen denken, ook collega's uit mijn eigen kerk, dat het nodig is om zo'n verklaring te ondertekenen. Dertig predikanten uit de Protestantse Kerk hebben het document ondertekend.'

Seksualiteit

In de Nashville-verklaring, die is komen overwaaien uit de Verenigde Staten, staat beschreven hoe christenen moeten omgaan met geloof, het huwelijk en seksualiteit. In het document staat dat alle vormen van homoseksualiteit tegen het christendom ingaan. Als reactie op de verklaring riep Protestantse Kerk Amsterdam, waarin negentien kerken zijn verenigd, alle kerken in de stad op om een regenboogvlag te hijsen.

'Ik gun iedereen een eigen mening, ook al staat die lijnrecht tegenover de mijne. Maar ik wil andere pastoren wel aanspreken op hun pastorale verantwoordelijkheid. Hoe wil je spreken over dit soort onderwerpen? In ieder geval niet op deze manier', aldus Elhorst, die zelf pastoor is bij de Protestantse Kerk in Bussum.

Elhorst is bang voor de impact die de verklaring zal hebben op gelovigen die worstelen met hun seksualiteit. 'Als je dan vanuit je eigen gemeenschap, misschien zelfs ondertekend door je eigen dominee, zo'n verklaring leest, dan leidt dat niet tot meer helderheid of een veilige omgeving waarin je kan delen wat je bezighoudt.'

Zelfmoord

Dat dit gevaarlijk kan zijn, heeft het verleden al bewezen. 'We weten uit onderzoek dat orthodox christelijke jongeren vaker denken aan zelfmoord, om deze reden. Dat is een goede reden om niet op dit soort manieren het podium te zoeken of het gesprek aan te gaan over dit soort onderwerpen. Dat is echt gevaarlijk', meent Elhorst.

De Viering van de Liefde begint vanavond om 19:00 uur bij het Homomonument op de Westermarkt en wordt live uitgezonden op AT5 Facebook en at5.nl.