Vakbond: 'Hoge werkdruk oorzaak van vele ongelukken maaltijdbezorgers'

Volgens vakbond Riders Union komt het grote aantal ongelukken met maaltijdbezorgers vooral door de hoge werkdruk: 'Wanneer mensen per bestelling betaald worden, is het ook logisch dat ze harder en gevaarlijker gaan rijden'. Uit cijfers van Veilig Verkeer Nederland (VVN) blijkt dat bezorgscooters zes keer vaker bij ongelukken betrokken zijn dan gewone scooterrijders.

Veel maaltijdbezorgers zijn zzp'ers en worden per bezorgde maaltijd betaald. Bezorgers worden met trucjes verleid om sneller te gaan rijden, zegt Yorick Bleijenberg van Riders Union. 'Als er zogenaamde quests of boosts zijn, dan verdien je 130 procent per rit. Zo kun je lekker veel verdienen als je meer ritten maakt. En dat doe je door sneller te rijden.'

Eigen verantwoordelijkheid

En dat snelle rijden zorgt voor gevaarlijk rijgedrag en dus ook veel ongelukken, blijkt uit het onderzoek. Veilig Verkeer Nederland vindt dat scooterrijders ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en ze dus rustiger moeten rijden. Maar volgens Yorick is de druk om veel ritten te maken altijd voelbaar. 'In de avonduren kan ik meer bestellingen doen als ik doorrijd. En dan neem ik soms wel een risico waarvan ik achteraf denk: oei had ik dat wel moeten doen.'

Eerder uitten maaltijdbezorgers al hun onvrede over de zzp-constructies die bezorgdiensten hanteren en het betalen per rit. Samen met de FNV spanden zij een rechtszaak aan tegen bezorgdienst Deliveroo omdat ze in loondienst wilden gaan. De rechter stelde hen echter niet in het gelijk en de meeste bezorgdiensten in de stad werken nog steeds met zelfstandige maaltijdbezorgers.

'Maar is het eten nog goed?'

Ook Yorick kreeg tijdens één van zijn ritjes een ongeluk. Hij moest voor een auto uitwijken en gleed onderuit met zijn scooter. Hij kwam er vanaf met een paar schaafwonden en een kapotte scooter, maar de bestelling kon hij niet meer bezorgen. Iets wat hij via het callcenter van zijn werkgever moest laten weten.

'Uiteindelijk kreeg ik iemand in een callcenter in Azië te pakken en in gebrekkig Engels vroeg die mij of ik oké was. En vervolgens vroeg ze of het eten nog goed was. Dat heeft ze toen vervolgens meerdere keren gevraagd. De maaltijd was belangrijker dan de bezorger.'

Verkeerstraining

VVN wil maaltijdbezorgers beter voorbereid de weg op sturen door hen te verplichten een verkeerstraining te volgen. Ook D66 denkt dat het beter trainen van maaltijdbezorgers een oplossing kan zijn voor de vele ongelukken die ze nu veroorzaken. Raadslid Jan-Bert Vroege (D66) roept het gemeentebestuur in gesprek te gaan met de bezorgdiensten over zo'n verplichte verkeerscursus.

Volgens Yorick van Riders Union is er echter maar één juiste oplossing: 'Mensen fatsoenlijk betalen, per uur. Zodat bezorgers niet meer de druk voelen om sneller en roekelozer te gaan rijden.'