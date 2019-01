77-jarige man slachtoffer van woningoverval in Rivierenbuurt

De politie is op zoek naar getuigen van een woningoverval in de Waalstraat in Zuid op 8 januari.

Een 77-jarige man loopt die dag rond 15.00 uur vanaf de Rijnstraat naar zijn woning aan de Waalstraat. Op het moment dat hij zijn rollator over de drempel probeert te trekken, dringt de verdachte de woning binnen.



Als het slachtoffer weigert om de verdachte geld te geven, ontstaat er een worsteling. Vervolgens vertrekt de verdachte, maar wel neemt hij een aantal spullen mee. De politie onderzoekt de zaak, en vraagt iedereen met informatie om 0900-884 te bellen. Op de website van de politie staat een uitgebreid signalement van de verdachte.