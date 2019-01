Raad van toezicht My Red Light hoopt op grotere betrokkenheid gemeente

De raad van toezicht (RvT) van My Right Led hoopt op een grotere betrokkenheid van en een betere samenwerking met de gemeente. Dit zegt Lyle Muns van de RvT in een eerste reactie op het kritische rapport over het 'gemeentebordeel'.

Het rapport werd opgesteld op verzoek van burgemeester Femke Halsema. Er komt duidelijk naar voren dat de grote ambities van My Red Light in sommige gevallen te hoog gegrepen bleken. De meeste doelstellingen waar de sekswerkers zelf de baas zijn, zijn niet gehaald.

Gemeente had er niet aan moeten beginnen

Zo is de financiële positie van My Red Light op dit moment niet gezond, werden signalen van mensenhandel niet tijdig gemeld en is het bestuur - dat bestaat uit sekswerkers zelf - niet capabel genoeg om het bordeel te runnen. In het rapport wordt zelfs de conclusie getrokken dat de gemeente beter niet aan het bordeel had kunnen beginnen.

'Meer duidelijkheid over toekomst bordeel'

Maar ondanks de harde conclusies, is Muns toch blij met de positieve conclusies die uit het onderzoek naar voren komen. 'We zijn blij met het rapport. Hopelijk heeft dit meer duidelijkheid gecreëerd voor de toekomst van het bordeel. Het rapport schetst een situatie die aantoont hoe moeilijk het was om een goed en succesvol project neer te zetten', zegt Muns tegen AT5.

Situatie van sekswerkers verbeterd

Volgens Muns zijn bij My Red Light de werkomstandigheden verbeterd voor de sekswerkers. 'De huurvoorwaarden zijn ook fijn, zeggen de sekswerkers. Er is veel persoonlijke aandacht, er is de mogelijkheid tot inspraak.' Wel waren de ambities wellicht te hoog en moeten deze worden bijgesteld, geeft Muns aan. 'De realiteit maakt het soms lastig om de ambities te bereiken.' Doelend op ondermeer het feit dat bestuursleden niet allemaal even ervaren waren.

'Weinig bestuurlijke ervaring'

De RvT wordt verweten dat ze te weinig corrigerend hebben ingegrepen. Volgens Muns is dit deels bewust. 'Er kwam veel druk op het bestuur te liggen door moeilijke omstandigheden en weinig bestuurlijke ervaring. We probeerden zo constructief mogelijk mee te denken over hoe we samen vooruit konden.'

'Grotere betrokkenheid gemeente'

Muns hoopt voor de toekomst van My Red Light op een betere samenwerking met de gemeente. Sluiten is volgens hem geen optie. 'We hebben de gemeente gevraagd om samen te kijken naar de situatie, hoe we samen de doelen kunnen halen. De relatie met de gemeente moet worden verbeterd. Een grotere betrokkenheid is gewenst.'