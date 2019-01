Directeur EMA blij met tijdelijk onderkomen: 'Volgende stap is weer volledig operationeel te zijn'

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) heeft vanmiddag officieel de sleutel gekregen van het Spark-gebouw in Sloterdijk. Directeur Guido Rasi is blij met het tijdelijke onderkomen.

'Ik heb zin om te werken in dit gebouw, dat erg geschikt is voor een tijdelijk onderkomen', zo zei Rasi bij de opening. 'De volgende stap is om weer volledig operationeel te zijn en nieuw personeel te vinden voor de vrijkomen vacatures.'

De tijdelijke locatie heeft elf verdiepingen en beschikt over ongeveer 850 werkplekken, 15.000 m2 vloeroppervlakte en een uitgebreid conferentiecentrum. Het gebouw wordt gebruikt zolang het nieuwe kantoor nog in aanbouw is. Naar verwachting wordt de nieuwbouw aan de Zuidas in november opgeleverd.

Wethouder Udo Kock is verheugd met de komst van het agentschap en stipt aan dat de interesse in Amsterdam vanuit het buitenland is vergroot. 'We zien dat een aantal internationale farmaceutische bedrijven, maar ook consultants, adviesbedrijven die om de EMA heen zaten in Londen, nu interesse beginnen te tonen in Amsterdam. Daar zijn we ook heel actief mee bezig om die hierheen te halen.'