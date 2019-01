Kinderen zijn even de baas in Zuidoost: 'Een nieuwe speeltuin openen'

In Zuidoost zijn kinderen vanaf nu ook een beetje de baas. Daar is namelijk vanmiddag een Kindercommissie geïnstalleerd. De komende zes maanden mogen leerlingen uit groep 7 meepraten over wat er in het stadsdeel moet gebeuren.

'Het is heel erg belangrijk om kinderen te horen. Kinderen zijn fris, kinderen zijn creatief. En de kinderen van Zuidoost, wonen natuurlijk in Zuidoost, leven in Zuidoost. En ze zijn degene bij uitstek die weten wat er anders kan en moet in dit stadsdeel', zegt Tanja Jadnanansing.

Voor de kinderen zelf is het nog wel even wennen. 'Ik vind het nog wel een beetje eng, maar het is wel leuk', zegt een lid van de Kindercommissie. 'Dit kun je maar één keer in je leven meemaken. Dus dit was echt heel leuk', zegt een ander.

Het komende halfjaar gaan ze als proef vergaderen over de toekomstplannen van Zuidoost. Het winnende idee wordt vervolgens ook echt uitgevoerd. 'We hebben al een idee', zegt één van de kinderen enthousiast. 'Dat scholen samen leuke activiteiten zouden doen met oudere mensen, zodat we oudere mensen nog een lol kunnen doen.'

Een ander heeft wel zin in een feestje. 'Misschien een heel groot buurtfeest, zodat iedereen bij elkaar is. En dat we een nieuwe speeltuin openen.'