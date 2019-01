'Spartelverse zalm' zorgt voor nominatie Gouden Loeki voor twee Amsterdammers

Amsterdammers Beau van Erven Dorens en Menno Köhler zijn genomineerd voor een Gouden Loeki. Allebei speelden ze in dezelfde kerstreclame van een bekende supermarktketen.

In de reclame speelt Beau van Erven Dorens een gastheer die voor zijn oude vrienden van het dispuut een kerstdiner op tafel moet zetten. Eén van de dispuutsgenoten wordt gespeeld door Menno Köhler. Bij AT5 is 'betrokken burger' Köhler al langer bekend, onder andere als tegenstander van het afgeschoten plan om het Stadionplein om te dopen in het Johan Cruijffplein.

Lees ook: Tegenstanders Johan Cruijffplein geven strijd niet op

Voor Köhler was de nominatie een verrassing. 'Ik dacht eigenlijk dat die verkiezing al lang geweest was. Maar toen ik vanmiddag gebeld werd en het voor me moest houden, was het toch wel een verrassing voor me. Maar ergens had ik het ook wel verwacht, ja.'

Spartelverse zalm

Köhler wordt bijna dagelijks op straat aangesproken op zijn rol in de kerstcommercial. 'Dan loop ik op straat en dan lopen mensen me tegemoet en gaan ze met hun vingers zo wiebelen. Of ik krijg in m'n café bij broodjes te horen: "wel met spartelverse zalm toch?" Of mensen noemen mij mister Li-Del.'

Lees ook: Amsterdam in 2018: 'Halsema gaat groeien, maar ze moet een andere toon vinden'

De lijst met tien genomineerden voor de Gouden Loekie werd in het programma RTL Boulevard bekend gemaakt. Köhler verraste presentator Beau van Erven Dorens in de smoking die hij ook in de commercial droeg. 'Beau wist niet dat ik kwam, de smoking was ook de grap. Hij vond het heel leuk.'

'Ik ga voor de winst'

Nu de nominatie binnen is gehengeld, heeft Köhler nog maar één doel voor ogen. 'Ik ga voor de winst. Ik ben al overal aan het zeggen dat je kunt stemmen. Ik heb het heel ordinair al op social media gezet.'

Stemmen op de Gouden Loeki kan hier.