Oud-Ajacied Tscheu La Ling trekt ook bij gerechtshof aan kortste eind

Oud-Ajacied Tscheu La Ling lijkt zijn slepende rechtszaak tegen Steven ten Have, voormalig voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, te verliezen. Ling begon de zaak zeven jaar geleden omdat hij door Ten Have valselijk zou zijn beschuldigd.

Het gerechtshof stelde Ling gisteren in het ongelijk en wees al zijn eisen af, meldt De Telegraaf. Het conflict begon tijdens de fluwelen revolutie van Ajax, nadat icoon Johan Cruijff zijn vriend Tscheu La Ling naar voren schoof als beoogd directeur. De meeste commissarisen, onder wie Ten Have, vonden hem echter ongeschikt.

Ling begon een zaak tegen Ten Have, omdat hij hem tijdens bijeenkomsten met de supporters en de ledenraad in verband zou hebben gerbacht met omkoping. Ling eiste dat Ten Have zijn beschuldigingen zou intrekken.

De voormalig rechtsbuiten van Ajax verloor in 2012 het kort geding in het conflict, maar ging in beroep.