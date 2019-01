Opstellers Nashville-verklaring stoppen met inzamelen handtekeningen

De initiators van de Nederlandse Nashville-verklaring stoppen met het verder inzamelen van handtekeningen onder het manifest.

Ze gaan nu eerst werken aan een nadere verklaring, zegt dominee Maarten Klaassen hen tegen Trouw. 'De verklaring heeft heel erg veel losgemaakt, het zijn zeer bewogen dagen geweest. We merkten dat verschillende passages uit de tekst verwarring hebben opgeroepen en anders gelezen werden dan we bedoelden.'

Een van de zeven initatiefnemers, dominee Sonnevelt, heeft zich om 'persoonlijke redenen' teruggetrokken. Er wordt nog gewerkt aan studiedag waarop predikanten met elkaar in gesprek gaan over homoseksualiteit. De Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring was voor die dag bedoeld, maar kwam eerder naar buiten nadat twee hoogleraren uit de Christelijke Gereformeerde Kerken de verklaring niet wilden ondertekenen.

Daarop volgden vooral negatieve reacties, zowel uit kerken als daarbuiten. De Protestantse Kerk Amsterdam riep alle andere kerken in de stad op om de regenboogvlag uit te hangen en vanavond kwamen honderden bij het Homomonument bijeen om zich tegen de Nashville-verklaring uit te spreken.