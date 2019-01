Amsterdamse lijsttrekker voor 'islamitische' partij Nida in provincie

De op de islam geïnspireerde politieke partij Nida gaat meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland. Onder aanvoering van de Amsterdamse Elsa van de Loo kan er op 20 maart ook op hen gestemd worden.

Nida begon in 2013 in Rotterdam en stroomde vervolgens ook door naar Den Haag. Een deelname in onze provincie had de partij nog niet eerder. 'We merkten een grote vraag vanuit de leden in deze regio. Leden, zoals ikzelf, die hier wonen en Nida een warm hart toedragen, konden niet op Nida stemmen', vertelt lijsttrekker Elsa van de Loo.

Amsterdam

Na de Provinciale Statenverkiezingen sluit Van de Loo ook politieke activiteit in Amsterdam zeker niet uit. 'Amsterdam zou zeker een volgende stap kunnen zijn. Het hangt er vanaf wat onze leden en kiezers willen. Ook een landelijke deelname zou op die manier een mogelijkheid zijn. We weten dat we in onder andere Amsterdam veel potentiële kiezers hebben zitten.'

Van een partijkantoor of concrete politieke activiteit in Amsterdam is op dit moment nog geen sprake.

Duurzaamheid, wonen en natuur

Speerpunten van de partij zijn betaalbaar wonen en de natuur. 'Wij focussen ons echt op goede huisvesting en betaalbaar wonen. Dat is natuurlijk ook een heel Amsterdams probleem. Maar we richten ons ook op natuur en duurzaamheid. Economische groei is natuurlijk positief, maar het moet volgens ons wel altijd in balans blijven met de natuur.'

Als voorbeeld van die balans noemt Van de Loo de kwestie van Schiphol: 'De uitbreiding van Schiphol is belangrijk voor de welvaart, maar als dat ten koste van de natuur gaat, dan zijn wij tegen die uitbreiding.'

Op de islam geïnspireerd

Nida is niet puur en alleen voor de moslimgemeenschap. De partij is op de islam geïnspireerd, maar iedereen die zich kan vinden in hun idealen, is welkom. 'Onze kiezers zijn heel divers', zegt Van de Loo. 'Van gelovig tot ongelovig.'

Hoe de islam zich dan wel vertaalt in de partij, zit hem volgens Van de Loo in de holistische visie. 'Wij kijken naar thema's als duurzaamheid en inclusiviteit met een holistische blik. Alle thema's in de samenleving staan niet los van elkaar, maar alles hangt met elkaar samen.'

Van de Loo wordt lijsttrekker in Noord-Holland. De rest van de lijst wordt eind januari bekendgemaakt.