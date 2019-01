De politie heeft vanochtend onderzoek gedaan in een sloot langs de Osdorperweg. Waar demannen naar op zoek waren en of er iets is gevonden, maakt de politie 'in het belang van het onderzoek' niet bekend.

Het enige dat een woordvoerder van de politie kon zeggen is dat de agenten bij de sloot bezig waren in verband met een lopend onderzoek. Volgens een getuige waren ze met een magneet naar iets op zoek in de sloot.