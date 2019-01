20 jaar cel voor moord op broer kroongetuige Nabil B.; OM in hoger beroep

Shurandy S. heeft 20 jaar cel gekregen voor de moord op Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Dat is beduidend lager dan de 28 jaar die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist.

Volgens de rechtbank is er geen bewijs dat Shurandy S. van te voren wist dat zijn beoogde slachtoffer de broer van kroongetuige Nabil B. was. Daarnaast heeft S. ook spijt betuigd waardoor zijn straf lager is uitgevallen.

UPDATE: Het OM heeft aangegeven het niet eens te zijn met de straf van 20 jaar, daar waar de strafeis 28 jaar was. Daarom is besloten dat het OM in hoger beroep gaat.

Op 28 maart werd Reduan doodgeschoten in zijn eigen bedrijf in Noord door iemand die zich voordeed als een sollicitant. Een paar dagen later werd Shurandy S. aangehouden in Hilversum. Hij heeft bekend dat hij de moord heeft gepleegd.

Een dag voor de liquidatie had S. te horen gekregen dat hij de moord moest plegen. Daarvoor zou hij een beloning van 100.000 euro ontvangen. Hij ging die dag meteen naar het bedrijventerrein in Noord, maar bleek al te laat te zijn. Een dag later ging hij terug en wist hij Reduan wel op te sporen.

S. wil niet zeggen van wie hij de opdracht heeft gekregen. Naar eigen zeggen voor zijn eigen veiligheid. Het OM denkt dat de opdracht afkomstig was van een groep criminelen waartegen de broer van Reduan, Nabil B. als kroongetuige tegen de politie belastende verklaringen aflegde.

Het OM had 28 jaar cel geëist tegen Shurandy S. 'De zaak is ingeslagen als een bom en zorgt voor afschuw in de maatschappij', aldus het OM. 'Het is niet eerder voorgekomen dat een onschuldige burger doelbewust is geliquideerd.'

S. zelf gaf eerder aan dat hij geen idee had wie het doelwit van de liquidatie was en dat hij slechts instructies opvolgde van anderen. Zijn advocaat, Christiaan Flokstra, vindt daarnaast dat 'de verharding in het criminele milieu Shurandy niet kan worden aangerekend.' Hij heeft de rechtbank gevraagd hier rekening mee te houden in het vonnis.