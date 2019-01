Raamexploitanten vrezen belangenverstrengeling na kritisch rapport My Red Light

Raamexploitanten reageren verbolgen over het feit dat de gemeente een veel grotere rol zou moeten gaan krijgen bij het bordeel My Red Light. 'De gemeente wordt straks handhaver van de regels en bordeelhouder. Ze hebben dan een dubbele pet op. Dat kan echt niet.'

My Red Light opende bijna twee jaar geleden in vier panden op de Oudezijds Achterburgwal en Boomsteeg. In totaal telt het bordeel veertien ramen in vastgoed dat voor de opening in handen was van de gemeente. De sekswerkers die een raam huren komen voornamelijk uit Bulgarije. Het doel van het bordeel: sekswerkers zijn hun eigen baas en pooiers worden buiten de deur gehouden.

Voormalig nationaal rapporteur mensenhandel Corinne Dettmeijer bracht gisteren haar rapport uit over de problemen bij My Red Light. In het twintig pagina tellende document komt een beeld naar voren van een totaal mislukt bordeel. Er waren te grote ambities, die in praktijk stuk voor stuk onhaalbaar bleken te zijn.

Van der Laan

My Red Light kwam uit de koker van voormalig burgemeester Van der Laan. Hij vond dat de gemeente bij het opzetten van het bordeel betrokken moest zijn, maar zich direct na de opening zou terugtrekken. Dat gebeurde ook. Dettmeijer is zeer kritisch op deze keuze en noemde het rapport daarom ook 'Wie A zegt moet ook B zeggen'.

De gemeente heeft volgens Dettmeijer de eerste stap gezet en het bordeel opgericht en zou nu volgens het advies ook door moeten gaan, ondanks de grote problemen. Het advies leest alsof de slager straks zijn eigen vlees moet gaan keuren. Kan dat eigenlijk wel?

Belangenverstrengeling

'Laat ik vooropstellen dat ik alle initiatieven van de gemeente om de positie van de sekswerkers te verbeteren toejuich', begint Leon de Weerd, voorzitter van het Samenwerkend Overleg Raamexploitanten. 'Maar het wordt een krankzinnige situatie als er straks een soort uitzonderingspositie komt voor My Red Light. Een situatie waarin het lijkt alsof de gemeente en handhaver en exploitant is. Dan kan je niet voorkomen dat je te maken krijgt met belangenverstrengeling.'

Ook Dettmeijer schrijft in haar rapport over de mogelijkheid dat de gemeente zal worden gezien als bordeelhouder: 'Door de constructie aan de voorkant heeft de gemeente daarmee zelf de eerste stap gezet. Dit is slechts B, A is al gezegd.'

De Weerd: 'Als dit advies echt wordt overgenomen dan kan je het niet anders zien dan dat de gemeente een dubbele pet op gaat hebben. Dat kan toch niet?' Bij het Samenwerkend Overleg Raamexploitanten is ongeveer de helft van alle exploitanten in de stad aangesloten.

Dwangsom

Ook het feit dat Dettmeijer adviseert om de dwangsom van 25.000 euro niet te innen bij My Red Light, stuit de raamexploitanten tegen de borst. 'Iedereen moet voldoen aan de exploitatieregels die gelden. Ook wij moeten dat doen. Het zou bizar en oneerlijk zijn als de dwangsom verbeurd verklaard wordt omdat dat de financiele positie van My Red Light ten goede zou komen', zegt De Weerd. De dwangsom hangt My Red Light boven het hoofd omdat ze signalen van mogelijke mensenhandel te laat hebben gemeld.

Ook Masten Stavast, eigenaar van raamexploitant Agapi, is niet blij met het advies van Dettmeijer. Hij sluit zich aan bij de mening van het Samenwerkend Overleg Raamexploitanten. 'Het is oneerlijke concurrentie als de rol van de gemeente groter wordt', zegt Stavast.

Incapabel bestuur

Wel is hij kritisch op het feit dat er in het rapport zo hard wordt uitgehaald naar het bestuur van My Red Light. Volgens Dettmeijer zouden zij niet capabel genoeg zijn en onvoldoende bestuurlijke kwaliteit hebben. 'Iemand moest blijkbaar de zwarte piet toegespeeld krijgen. Het is een compleet nieuw bedrijf. Dat kan nooit in het eerste jaar al succesvol zijn. Zeker niet in deze branche.'

De Weerd ziet dat wel anders. 'Exploitanten moeten hun zaken op orde hebben. Sekswerker zijn is anders dan een succesvol bedrijf kunnen runnen. Je leest nu in het rapport dat het blijkbaar geen succes is.'

De voorzitter van het overlegorgaan van de raamexploitanten hoopt dat de gemeente het advies van Dettmeijer niet overneemt. 'Als dat wel gebeurt, ga ik er vanuit dat we een gesprek met burgemeester Halsema krijgen en dat zij uitlegt wat dit voor andere raamexploitanten betekent en waarom het in haar ogen geen oneerlijke concurrentie is.'

Klanten via internet

Een ander advies van Dettmeijer in het rapport waarin zij stelt dat de gemeente het mogelijk moet maken dat sekswerkers op de Wallen voortaan wel klanten zouden kunnen ontvangen via internet wordt door de exploitanten toegejuicht. 'Het is bizar dat deze sekswerkers nu niet mogen afspreken via internet. Alle instanties hebben zicht op de Wallen en met deze regel zorg je ervoor dat de sekswerkers in de illegaliteit verdwijnen. Dat is onhoudbaar', stelt De Weerd.

Belangenvereniging voor sekswerkers Proud snapt dat andere raamexploitanten het advies als oneerlijk ervaren. 'Als het advies gevolgd wordt, komt My Red Light weer gedeeltelijk in beheer van de gemeente. Als de experimenten die daar gehouden worden rondom de positie van sekswerkers, zoals het zijn van eigen baas, blijkt te werken kan dit ook uitgerold worden naar andere bordelen', zegt woordvoerder Velvet.

'Gemeente lag dwars'

Ook stelt Velvet dat de gemeente de afgelopen twee jaar enorm heeft dwars gelegen: 'Ze hebben niet alleen een stap teruggezet bij de opening, maar er zijn ook afspraken niet nagekomen. Zo zijn de regels over het mogen ontvangen van klanten via internet niet aangepast en is er een extra screening ingevoerd voor sekswerkers van My Red Light die niet geldt voor andere exploitanten. Dat is niet eerlijk.'

Halsema stelde gisteren in een reactie dat haar voorkeur uitgaat naar het overnemen van het advies van Dettmeijer. Dat zou dus betekenen dat de gemeente een veel grotere rol binnen My Red Light gaat krijgen. De burgemeester gaat nu eerst in gesprek met het bestuur van het bordeel en andere betrokkenen. Daarna volgt een definitief besluit.