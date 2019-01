Garage vol rioolwater op IJburg: 'Echt onhygiënisch'

In een garage op IJburg stinkt het nu al een tijd naar plas en poep. Een lekkage zorgt daar voor de tweede keer in korte tijd voor enorme overlast. 'De buurvrouw gaat echt met kaplaarzen de auto halen.'

'De lekkage breidt zich uit en dat stinkt behoorlijk', zegt een vrouw die de garage ook gebruikt. De parkeergarage hoort bij een woningencomplex aan de Talbotstraat. Bewoners parkeren er hun auto's en fietsen.

En het is dus niet de eerste keer. 'Eén of twee maanden terug is precies hetzelfde geweest. Toen stond het helemaal blank en dat heeft toen veel te lang geduurd. Dat vond ik schandalig voor Nederlandse praktijken. Echt onhygiënisch.'

De bewoners zouden de beheerder van het gebouw al gebeld hebben, maar blijkbaar nog zonder succes. 'Vorige keer heeft het bijna een week geduurd. En toen kwamen ze uiteindelijk met één persoon de boel hier opvegen. Vandaag heb ik geprobeerd te bellen, nog geen contact kunnen krijgen. M'n buurvrouw heeft gisteren al gebeld, blijkbaar is er toen ook geen actie ondernomen.'

AT5 heeft meerdere keren geprobeerd contact op te nemen met de eigenaar van het gebouw. Vooralsnog tevergeefs.