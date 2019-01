Gemeente gaat onderzoek doen naar kosten ontruiming ADM-terrein

Burgemeester Femke Halsema heeft laten weten dat de gemeente onderzoek gaat doen naar de kosten die zijn gemaakt rondom de ontruiming van het ADM-terrein afgelopen maandag. Dat zei ze in de commissie Algemene Zaken.

Marianne Poot van de VVD deed dat verzoek aan Halsema. Poot verzocht de burgemeester om inzage te geven in de periode vanaf het moment dat de rechter deze zomer uitspraak deed tot de ontruiming afgelopen maandag. 'Wij gaan ons best doen', zei Halsema. Zij gaf ook aan dat het wel eens moeilijk kon worden om alles terug te vinden. 'Waar wij de kosten kunnen verhalen, gaan wij dat doen.'

Molotovcocktails

Halsema reageerde ook in de commissie op vragen die er leefden over de uitspraken van de eigenaar van het terrein, Chidda Vastgoed, dat er molotovcocktails waren aangetroffen. Ook wekte hij de suggestie dat er visdraad op keelhoogte was gespannen in een kelder van het complex.

Lees ook: Zo verliep de dag van de ontruiming van het ADM-terrein

'Er zijn geen strafbare feiten geconstateerd. Er zijn dus helemaal geen aanwijzingen voor. Het enige wat daar is gezien is een foto in de Telegraaf, uitgereikt door de eigenaar', legde Halsema uit. 'Als de eigenaar deze spullen had gevonden, had hij aangifte moeten doen. Ik moedig het doen van aangifte aan.'

Korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg vulde de burgemeester aan op vragen of er ook is gezocht naar strafbare feiten: 'Wij hebben niet alle gebouwen doorzocht. Dat was niet onze opdracht. Die foto heb ik ook gezien. Wij hebben het niet gezien tijdens de ontruiming.'

Rustig verlopen

Halsema zei verder dat de ontruiming rustig is verlopen. 'Laat ik als eerste zeggen dat het voor mensen die daar meer dan 20 jaar gewoond hebben het afgelopen maandag heel ingrijpend was. Of de bewoning nu legaal was of niet. Het grijpt diep in op hun persoonlijke leven. Maar ze moesten weg. De hoogste rechter heeft daarover geoordeeld. We mogen tevreden zijn over de wijze waarop is ontruimd. De ME stond wel paraat, maar heeft niet opgetreden.'

Lees terug: Liveblog over de ontruiming van het ADM-terrein

Bij de ontruiming is door een groep ADM'ers niet voldaan aan de vordering om het terrein te verlaten. 'De ADM'ers die zijn aangehouden, krijgen geen toegang tot de slibvelden', herhaalde de burgemeester het standpunt van de gemeente.

'Eigenaar heeft afspraken geschonden'

Halsema haalde ook hard uit naar de eigenaar van het terrein Chidda Vastgoed. Er is de nacht na de ontruiming, in tegenstelling tot de afspraken die waren gemaakt, al gesloopt op het terrein. 'Wij hebben ons verbaasd. Het was onnodig. De eigenaar heeft afspraken met ons geschonden', aldus de burgemeester. 'Linksom of rechtsom, ook voor de eigenaar geldt dat je andermans bezittingen niet mag kapotmaken. De rommel nu op het terrein is deels veroorzaakt door bewoners en deels het gevolg van gedrag van de eigenaar.' FvD-raadslid Nanninga zei in een reactie hierop dat het deze zomer ook al een 'teringzooi' was.

Liveblog: Meerdere ME bussen op het ADM-terrein voor ontruiming

Nanninga was ook bezorgd over het feit dat de media aan het begin van de ontruiming op grote afstand werd gehouden. Volgens Halsema was dit door de driehoek, waarin de burgemeester, het openbaar ministerie en de politie plaatsnemen, besloten. 'Het heeft maar kort geduurd. Daarna mocht de pers onder begeleiding het terrein betreden.'

Rookbom

In de avond na de ontruiming ging er bij de ambtswoning van de burgemeester een rookbom af. 'Ik keek vanaf boven toe', zei Halsema. 'Het was niet heel indrukwekkend. Ik ga daar als privé-persoon geen aangifte van doen. Het was op de openbare weg. Met de schaarste in politie die wij hebben, zou ik deze aangifte er niet aan willen toevoegen.' Wel zei Halsema dat ze aan het college gaat voorleggen of de gemeente hier aangifte van gaat doen. 'Ik voelde me er namelijk niet door bedreigd.'