Nieuwe voorzitter makelaars: Amsterdamse woningmarkt nog altijd ongezond

Volgens de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) gaat het beter met de woningmarkt, maar is die nog steeds 'ongezond'. De prijsstijging vlakt dan wel af, maar relatief gezien blijft wonen in Amsterdam steeds duurder worden. Vooral starters zijn daarvan de dupe, zegt de nieuwe voorzitter Jerry Wijnen in een interview met AT5.

Uit het laatste kwartaalrapport van de NVM blijkt dat de gekte op de huizenmarkt iets af lijkt te nemen. Zo ligt de prijsstijging voor het eerst onder het landelijk gemiddelde. Amsterdam kent periodes waarin de transactieprijs-steiging rond de 30% lag, dat is nu 8%. Ook kwamen er in het laatste kwartaal 17% meer woningen op te markt, ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dus het aanbod steeg ook weer iets.

Markt blijft ongezond

Maar volgens Wijnen betekent dat niet dat de markt nu gezond is: 'De krapte-indicator was 2. Die is nu gestegen naar 2,5. Maar alles onder de 5 is ongezond. Dat betekent dat huiszoekenden de keuze hebben tussen 2 á 2,5 woningen, terwijl dat er meer dan 6 zouden moeten zijn. Er zijn dus veel mensen die een woning zoeken, maar er staan er relatief weinig te koop'.

Volgens Wijnen gaat het dus wel degelijk beter met de markt, maar nog steeds niet goed. 'De vraag is dan ook of Amsterdam ooit naar 'goed' gaat raken. Ik verwacht dat de hoofdstad altijd wel een krappere markt kent dan de periferie van Nederland.'

Weinig hoop voor starters

De verwachting is dat de prijsstijging iets zal blijven afvlakken, in 2019 misschien naar de 4%. Maar de huizenprijs blijft dus stijgen. Volgens Wijnen zal er ooit wel een moment komen dat het iets gaat dalen, 'maar nooit naar bedragen waar bijvoorbeeld starters blij van gaan worden'.

Starters zijn dan ook degenen voor wie Wijnen weinig hoop heeft: 'Op dit moment is het tot 2 ton heel moeilijk om een woning te vinden. Ik durf te zeggen dat onder de 150 duizend geen woning te vinden is. Voor 2019 kan ik deze mensen dan ook geen hoop geven. En als je verder kijkt dan 2019 verwacht ik dat eigenlijk ook niet.'

'Zoek de landsgrenzen op'

'Moeten we dit normaal gaan vinden? Nee. Ik denk dat als het aanbod toe gaat nemen, de markt meer in evenwicht komt. Maar we moeten niet verwachten dat er een enorme daling van huizenprijzen gaat komen. Het is populair om te spreken van een overhitte woningmarkt: de temperatuur zal iets gaan dalen, maar blijft nog steeds warm.'

In deze markt lijken er dus vrij weinig mensen gelukkig te worden van de situatie. Toch bestaat er één groep mensen die er wel degelijk baat bij hebben: 'Als je vandaag je woning verkoopt voor een hoge prijs én je bereid bent om de stad uit te gaan, kan je in de periferie van Nederland een woning met tuin voor relatief weinig geld krijgen.'

Daarvoor moet je wel verder gaan dan een Amstelveen, Uithoorn, Zaanstad of Diemen. 'Daar zijn de prijzen ook hoog. Zelfs Almere lift mee met Amsterdam. Dus je moet echt wel de landsgrenzen opzoeken als je een goedkopere woning wil vinden.'