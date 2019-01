Kerstbomen nog niet allemaal opgehaald door kapotte inzamelwagens

Het was voor sommige Amsterdammers al een dennennaald in het oog: her en der liggen al dagenlang kerstbomen langs de kant van de weg die maar niet opgehaald worden. Het ophalen gaat dit jaar minder soepel omdat de inzamelwagens kapot zijn.

In ieder geval in stadsdeel Centrum heeft het ophalen van de kerstbomen vertraging opgelopen omdat er wagens kapot zijn. Dat laat het stadsdeel weten op Twitter. 'Vanwege defecte inzamelwagens konden er deze week nauwelijks kerstbomen worden opgehaald. We hebben daarom extra wagens gehuurd die vandaag en morgen kerstbomen inzamelen.'

Lees ook: Nieuw stads gevaar door storm: rollende kerstbomen

Uiterlijk vrijdagavond

Het antwoord van het stadsdeel komt na een klacht van een centrumbewoner op Twitter. 'De bomen die nu op straat liggen, moeten uiterlijk vrijdag eind van de avond zijn opgehaald', zegt het stadsdeel. Ook in West en Zuid ergerden een aantal Amsterdammers zich aan kerstbomen die nog niet waren opgehaald. Bij de meeste stadsdelen zouden de bomen vanaf 2 of 4 januari dagelijks worden opgehaald.

Mensen die echt niet meer kunnen wachten, kunnen de kerstboom ook zelf naar een van de zes afvalpunten brengen.