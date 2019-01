Drukke avondspits door ongelukken

Het is druk vanavond op de wegen in en rond de stad. Door een ongeluk is een rijstrook van de A9 op het moment gesloten. Ook op de A5 vond een ongeluk plaats. Op die weg zijn daardoor twee rijstroken gesloten.

De file op de A9 staat in de richting Diemen vanuit Amstelveen. De twee rijstroken op de A5 zijn dicht in de richting van Hoofddorp. Door de drukte rijdt het verkeer op beide wegen op het moment langzamer.

Ook op de ring is het vanavond erg druk. Zo staat het vast richting de A1, zowel op de A10 Zuid, als op de A10 Noord. Op de aansluiting naar de A1 is namelijk ook een ongeluk gebeurd.

Het is onbekend wanneer de rijstroken weer open gaan.

Amsterdamse file op #A9 richting Diemen vanuit Amstelveen. Door een ongeluk moet je het met één rijstrook minder doen. pic.twitter.com/zoGDTysgVk — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 10, 2019