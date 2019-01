Honderd jaar oude sportclubs krijgen Jubileumpenning

Twee Jubileumpenningen zijn vandaag uitgereikt aan voetbalvereniging GeuzenMiddenmeer en de Amsterdamse Christelijke Korfbal Vereniging Oranje-Nassau. Beide clubs bestaan dit jaar een eeuw.

Wethouder Sport, Simone Kukenheim, reikte de penningen uit tijdens een ceremonie in de ambtswoning van de burgemeester. De korfbalvereniging A.C.K.V. Oranje Nassau bestaat vandaag precies 100 jaar, voetbalvereniging GeuzenMiddenmeer passeerde die mijlpaal al eind december.

Drie fusies in een eeuw

Op 29 december 1918 werd SNL Wilskracht opgericht, het huidige GeuzenMiddenmeer. Onder meer Dennis Bergkamp en Ruud Gullit speelden bij voorgangers van de club. Na de laatste van drie fusies ontstond GeuzenMiddenmeer in 1997.

Voetbalvereniging GeuzenMiddenmeer telt nu over de duizend leden en er spelen 65 teams. Daarnaast zijn bij GeuzenMiddenmeer ruim 600 vrijwilligers actief. Het clubhuis staat op het Sportpark Voorland in de Watergraafsmeer.

Pas in 1929 eigen veld

De eerste Amsterdamse christelijke korfbalclub is in 1919 als schoolvereniging begonnen. Een eigen speelveld ontbrak toen nog. Tot 1929 werden competitiewedstrijden gespeeld op gemeentelijke sportvelden. In dat jaar begon de Amsterdamse Christelijke Korfbal Vereniging Oranje Nassau het terrein aan de Wandelweg in Zuid te gebruiken, waar de club tot 1961 speelde.

A.C.K.V. Oranje Nassau heeft 160 leden. De club is tegenwoordig gevestigd op Sportpark Het Loopveld in Amstelveen.