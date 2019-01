Voetganger gewond na aanrijding in Osdorp

Een voetganger is vanavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde rond 18.00 uur op de Baden Powellweg in Osdorp.

De voetganger is naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is op het politiebureau verhoord. Een getuige meldt dat het slachtoffer geschept zou zijn op het zebrapad. De politie kan niet bevestigen of dit inderdaad het geval is en doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

De bussen 61 en 69 rijden vanwege het ongeluk tijdelijk om, waardoor reizigers rekening moeten houden met een extra reistijd van ongeveer tien minuten.