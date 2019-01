2018 was een recordjaar voor Amsterdamse haven

In 2018 is er in de haven van Amsterdam 82,3 miljoen ton aan goederen overgeslagen en dat is een nieuw record.

In 2017 werd er nog zo'n 81 miljoen ton overgeslagen. De stijging van afgelopen jaar is vooral te danken aan een stijging van de agrarische goederen. De agribulk groeide tot 8,4 miljoen ton, een stijging van 19 procent. De overslag van bouwproducten steeg ook nog eens met 8 procent tot 7,4 miljoen ton.

Voor het vierde jaar op rij daalde de kolenoverslag in de haven. De totale fossiele overslag daalde met 18 procent tot 13 miljoen ton. De overslag in olieproducten bleef gelijk op 44,5 miljoen ton.

Ook op het gebied van export gaat het goed. De haven exporteerde afgelopen jaar voor 31,7 miljoen ton. Een stijging van 3 procent. De import bleef gelijk op 50,6 miljoen ton.