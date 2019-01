60 dagen verhuren via Airbnb nog steeds mogelijk ondanks nieuwe regels

Sinds 1 januari mag een woning in de stad nog maar maximaal dertig dagen per jaar aan toeristen verhuurd worden. Maar vooralsnog doet Airbnb niet veel om de gemeente te helpen de nieuwe limiet te handhaven.

Op veel plekken op de verhuursite staat nog steeds de oude termijn. Zolang er geen nieuwe afspraken tussen Airbnb en de gemeente zijn gemaakt, lijkt daar ook geen verandering in te komen.

Vakantieverhuringen verdrievoudigd

Amsterdammers mochten hun woning eerst nog jaarlijks zestig dagen verhuren. De gemeente wil met de halvering de bedrijfsmatige verhuur van woonhuizen en overlast door toeristen verminderen. 'We zien dat het aantal vakantieverhuringen in vier jaar tijd verdrievoudigd is', zegt verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens van de SP. 'Om daar iets tegen te doen hebben we gezegd: we moeten het aantal dagen gaan terugschroeven.'

De gemeente had afspraken willen maken met Airbnb over handhaving van de nieuwe limiet, maar dat is nog niet gelukt. Wie zijn huis nu op Airbnb wil zetten, krijgt wisselende berichten van de verhuursite, zo blijkt uit een testje van AT5.

Op één pagina is de nieuwe limiet te vinden. Maar op andere pagina's staan nog steeds de oude regels. Ook is het maximaal aantal nachten dat een woning verhuurd kan worden, nog steeds begrensd op zestig.

Dat verbaast Ivens: 'Dat klopt dan toch mooi niet. Die regel is tien dagen geleden ingegaan, dus die handhaven we nu al.' De boete voor illegale verhuur kan oplopen tot 20.500 euro.

Nationaal registratiesysteem

Airbnb is niet blij met de nieuwe limiet. Het treft gewone Amsterdammers en speelt hotelketens in de kaart, zei het bedrijf vorig jaar september nog. Wat het bedrijf niet zegt is dat het ook veel eigen inkomsten scheelt: Airbnb verdient tot dik twintig procent van de prijs van een verhuurde nacht.

Op de vraag waarom de site nog niet overal is aangepast, reageert het bedrijf per mail: 'Al onze hosts hebben een informatiemail ontvangen aangaande de nieuwe regelgeving in Amsterdam. Airbnb is momenteel met de gemeente Amsterdam en andere platforms in gesprek om duurzaam vakantieverhuur verder vorm te geven. Daarnaast hebben wij ons gecommitteerd aan een nationaal registratiesysteem. In beide gevallen zetten wij er op in om zo snel mogelijk met goede afspraken te komen.'

Verbod op vakantieverhuur in wijken

Maar waar die gesprekken ook toe leiden, wethouder Ivens past de limiet niet aan, zegt hij. 'Als je een hele woning verhuurt, mag dat maximaal dertig dagen. En het zou goed zijn als verhuursites hun website daarop aanpassen.'

De gemeente is ook nog steeds bezig met onderzoeken of een verbod op vakantieverhuur in wijken waar de overlast groot is, juridisch mag. Maar dat gaat dit jaar sowieso niet meer gebeuren, zegt Ivens. 'Op z'n vroegst op 1 januari 2020.'