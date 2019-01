'Mexicaanse Messi' komt niet naar Ajax

Diego Lainez wordt niet de derde winteraankoop voor Ajax. Club America, de Mexicaanse werkgever van Lainez, heeft bekendgemaakt dat de speler verkast naar Real Betis uit Spanje.

Bij Betis komt Lainez samen te spelen met landgenoot en oud-PSV'er, Andres Guardado. De 'Mexicaanse Messi', zoals Lainez ook wel genoemd wordt, is een van de grootste talenten van Latijns Amerika.

Na het winnen van de Mexicaanse titel in december gaf Lainez aan graag naar Amsterdam te willen verhuizen. 'Laten we hopen dat na het kampioenschap ook mijn volgende wens uitkomt. En dat is spelen voor Ajax.'

Ajax had al een akkoord over de transfersom, schrijft De Telegraaf. Maar Betis kwam met een soortgelijk bod, waarna Lainez zelf koos voor de Spaanse competitie.