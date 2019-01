Job Cohen voorzitter commissie schadevergoedingen NS

Job Cohen wordt de voorzitter van de WOII-commissie NS. De commissie gaat onderzoeken hoe de NS schadevergoedingen kan betalen aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog op transport zijn gezet.

De oud-burgemeester van Amsterdam wordt in de commissie bijgestaan door mensenrechtenactiviste Lilian Gonçalves, historica Ellen van der Waerden en advocaat Eva van Ingen. Cohen verwacht zeker een half jaar bezig te zijn met het onderzoek, maar sluit niet uit dat dit mogelijk een jaar of langer gaat worden.

Het onderzoek komt voort uit lang overleg met Salo Muller, jarenlang fysiotherapeut van Ajax. Muller maakte als kind mee hoe de Duitsers zijn ouders in 1941 arresteerden. Hij was toen vijf jaar oud. Zijn ouders werden in Amsterdam op de trein gezet naar Westerbork. Na negen weken werden ze vervoerd naar Auschwitz waar ze zijn vergast.

De NS gaf eerder aan haar rol in de Tweede Wereldoorlog als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf te zien. De NS verdiende omgerekend 2,5 miljoen euro door joden, maar ook Roma, Sinti, krijgsgevangenen en dwangarbeiders te deporteren.

Het is nu aan de commissie om te onderzoeken hoe een tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden er in praktijk uit moet komen te zien.