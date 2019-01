Basisschool op IJburg sluit deuren: 'Drie aanmeldingen voor een kleuterklas is te weinig'

Openbare basisschool Olympus op IJburg sluit vanaf schooljaar 2020-2021 haar deuren, dat heeft STAIJ, het bestuur van de school gisteravond medegedeeld aan de ouders van de kinderen tijdens een informatieavond. Er zitten te weinig kinderen op de school waardoor de kwaliteit van het onderwijs niet gewaarborgd kan worden.

Te kleine klassen

De ouders die aanwezig waren op de informatieavond reageerden emotioneel en teleurgesteld, maar hebben begrip voor de situatie zegt woordvoerder van STAIJ, Arnold Jonk. 'Voor het komende schooljaar hebben we drie aanmeldingen voor een kleuterklas, dat is simpelweg te weinig om een klas te vormen.'

Jonk wijst op het belang dat kinderen behalve van de docent ook van elkaar moeten leren, in een klas met drie kinderen is dat onmogelijk. 'Met kleine groepen kun je geen kwaliteit leveren.'

Opheffingsnorm

Onderwijswethouder Marjolein Moorman reageert ook op de sluiting van de basisschool op IJburg, 'Het is een moeilijk, maar moedig besluit'. 'Het sluiten van een school heeft grote impact op de mensen de daar werken, op de kinderen en de ouders. Maar ik vind het ook een moedig en wijs besluit: de kwaliteit van onderwijs moet altijd voorop staan, en voor goede kwaliteit heb je nou eenmaal ook genoeg geld nodig, en dat is weer afhankelijk van genoeg leerlingen.'

Moorman stipt aan dat de wettelijke norm voor de minimale schoolgrootte in Amsterdam 195 is. Besturen van scholen die onder die norm zitten moeten volgens de wethouder goed nadenken welke keuzes ze gaan maken voor de toekomst. 'Ik heb alle vertrouwen in het bestuur van STAIJ dat ze dat hier weloverwogen en goed hebben gedaan.'

Teveel basisscholen

De wethouder gaf eerder bij AT5 al aan dat er teveel basisscholen zijn in de stad. Twintig procent van deze scholen zit onder de 'opheffingsnorm', wat betekent dat ze minder dan 196 leerlingen hebben. 'Het is zonde als er onderwijsgeld verloren gaat aan lege klassen', zei Moorman eind vorige maand.

Sluiting

Het bestuur hoopt de leerlingen en docenten binnen de organisatie te kunnen overplaatsen op een van de andere scholen. Dit jaar wordt nog afgemaakt bij Olympus, volgend jaar ook, maar dan zonder kleuterklas. Vanaf schooljaar 2020-2021 sluit de school definitief haar deuren.