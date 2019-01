IJtunnel dit weekend dicht voor extra onderhoud brandwerendheid

Vanavond om 23.59 uur gaat de IJtunnel voor een weekend dicht. De gemeente doet dit om extra onderhoud uit te voeren om de brandwerendheid van de tunnel te verbeteren.

De tunnel is vaker dicht. Maandelijks voert de gemeente er regulier onderhoud uit waarbij onder andere de verlichting, ventilatoren, camera's en geluidsinstallaties worden nagekeken. Dan is de tunnel alleen van zondag op maandag dicht.

Dit weekend heeft de gemeente meer tijd nodig voor extra onderhoud. De voegen tussen de verschillende tunnelelementen worden voorzien van een laag brandwerende bekleding en daarvoor is langer nodig dan de gebruikelijke nacht.

De gemeente benadrukt dat de werkzaamheden niet nodig zijn omdat de tunnel nu niet brandveilig is en dat de tunnel voldoet aan alle regels. Verkeer wordt geadviseerd om te rijden via de Coentunnel of de Zeeburgertunnel. Openbaar vervoer wordt omgeleid.