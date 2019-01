Onder vuur liggende R. Kelly treedt toch op in Amsterdam

De r&b-legende R. Kelly treedt binnenkort op in The Box in Westpoort. Het concert is onderdeel van de Europese King of R&B Tour. De zanger kwam onlangs opnieuw in opspraak door beschuldigingen van seksueel misbruik van jonge vrouwen.

R. Kelly werd bekend met wereldhits als I Believe I Can Fly, If I Could Turn Back the Hands of Time en The World's Greatest. Hij heeft wereldwijd dan dertig miljoen albums verkocht en is daarmee de meest succesvolste r&b-artiest uit de jaren negentig.

De zanger wordt al jaren beschuldigd van seksueel misbruik van jonge vrouwen en kwam onlangs wederom in opspraak door de verschijning van de documentaire van BBC Three genaamd Surviving R.Kelly.

Hierin vertellen verschillende slachtoffers hoe ze mentaal, lichamelijk en seksueel misbruikt zijn door de zanger. De staat Georgia is naar aanleiding van de documentaire een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar Robert Kelly, zoals de zanger voluit heet.

Kinderporno

Eerder werd hij gearresteerd wegens het bezit van kinderporno, maar werd vervolgens vrijgesproken omdat niet bewezen kon worden dat het meisje minderjarig was. Ook stond hij terecht omdat hij seks had gehad met meerdere minderjarige meisjes.

In 2017 kwam Buzzfeed met het verhaal dat R. Kelly zes vrouwen gevangen zou houden in een soort 'vrouwensekte'. De zanger zou bepalen hoe ze zich moesten kleden en wanneer ze mochten eten, slapen of seks met hem moesten hebben.

De 52-jarige zanger heeft zelf altijd alle aantijgingen ontkend en is nooit veroordeeld. Het concert is op zaterdag 20 april en de kaartverkoop voor zijn show begint op zaterdag 12 januari om 13.00 uur.