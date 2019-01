Inbreker breekt been na sprong van twee hoog

Drie inbrekers zijn begin november van een balkon in Almere gesprongen nadat de bewoonster van het appartement was thuisgekomen. Een van de inbrekers raakte gewond en wilde per se naar een Amsterdams ziekenhuis gebracht worden.

De bewoonster van de Chicagostraat in Almere kwam op donderdag 1 november rond kwart voor drie thuis. Ze zag dat haar slot was vernield en hoorde een harde klap uit haar woning komen. Toen ze besefte dat de inbrekers nog binnen waren, belde zij direct 112.

Op de beelden die te zien zijn in het AT5-programma Bureau 020, zie je hoe drie inbrekers het appartement hebben verlaten. Ze klimmen over de balustrade, hangen er aan en laten zich twee verdiepingen naar beneden vallen op de stoep van het Detroitpad. De man die zich als tweede laat vallen, komt ongelukkig terecht en breekt zijn been. De derde verdachte helpt hem met oversteken en de gewonde inbreker hinkelt snel weg.

Ritje naar Amsterdam

Getuigen zien dat het bot van zijn rechteronderbeen eruit steekt en spreken hem aan, hij weigert hulp. Hij besluit een taxichauffeur aan te spreken, en vraagt hem een ritje naar een ziekenhuis in Amsterdam. De taxichauffeur kan hem niet brengen omdat hij al een andere klant in de taxi heeft zitten.

De inbreker met het gebroken been wordt uiteindelijk door een man in een witte Opel opgepikt. 'We houden er rekening mee dat de verdachten uit Amsterdam komen, waarom zou je anders naar een Amsterdams ziekenhuis willen als er in Almere ook gewoon een ziekenhuis is', zegt een woordvoerder van de politie in het opsporingsprogramma.



Signalementen

De eerste verdachte is een lichtgetinte man met een normaal tot stevig postuur. Hij is ongeveer 1,75 meter lang en droeg een donkere jas met licht logo op de linkermouw. Hij had een blauwe spijkerbroek aan en droeg zwarte schoenen met een witte zool, hij had een pet op.

De tweede verdachte is de man die zijn been heeft gebroken. Het gaat om een lichtgetinte man met een slank tot normaal postuur en is tussen de 22 en 28 jaar en is 1,70 meter lang. Hij heeft zwart, opgeschoren haar, droeg een zwarte jas met capuchon en een licht logo op de linkermouw, had een lichte broek aan, zwarte schoenen van het merk Louis Vuitton en had een zwarte pet op.

De derde verdachte is een lichtgetinte man met een slank tot normaal postuur. Hij is tussen de 1,80 en 1,85 meter lang, droeg een zwarte jas met een logo op de linkermouw, had een donkere broek aan en droeg zwarte schoenen met een witte zoolrand.